「RADWIMPS」の野田洋次郎（40）が13日、自身のインスタグラムを更新。俳優・松田龍平の43歳の誕生日を祝う2ショットを公開した。「はぴばるーへー」と書き出した野田。マイクを持つ松田と顔を寄せ合った2ショットを公開し、「Happy Birthday」とあらためてつづった。野田は昨年も同時期に松田と肩を組みカラオケを熱唱するショットをアップ。「Happy Birthday Ryuhei祝」と祝福していた。フォロワーからは「龍平さん、