俳優・村田雄浩（６６）が１１日、ＳＮＳを更新。プライベートでコーヒーを楽しんだことを投稿した。「先日サザコーヒー二子玉川店に行ってきましたサザコーヒーは店舗によって雰囲気が全然違って面白いですね」などと店内での写真などをアップ。「カウンターだけの可愛いお店です通路に面したお店なのでけっこう人通りはありますが何故か落ち着いちゃうんですよね…」とショートヘアの美女と一緒に自撮りした写真な