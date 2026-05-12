市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。北國新聞・野口 強 論説委員：地方に移住して地域振興に取り組む地域おこし協力隊員が、2025年度、初めて全国で年間8000人を超え、6年連続で過去最多となりました。 野口さん：皆さんの地域でも、精力的に活動している方を見かけることもあると思いますが、移住に関心が高まったこともあって志