ソフトバンクの山本恵大外野手（２６）が１２日に出場選手登録され、同日の西武戦（みずほペイペイ）に「６番・右翼」で先発出場する。山本はオープン戦で結果を残せず３月６日に二軍降格。その後はファームリーグでアピールを続け、二軍では打率３割５分６厘、１本塁打、１６打点の好成績を残していた。小久保監督は昇格の経緯について「一番は（調子の）波のピークを図っていたけど、なかなか入れ替えるときがなかった。そ