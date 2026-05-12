山本祐大が鷹へ電撃トレード…尾形崇斗投手＆井上朋也と2対1

DeNAは12日、山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の2選手によるトレードに合意に達したと発表した。正捕手の突然の移籍に、DeNAファンは「バリバリのレギュラー捕手じゃないの？ なぜ出した？」「それって1軍レギューの山本祐大で合ってる？」と混乱を隠せない。

2017年ドラフト9位でDeNAに入団した山本は、2021年に51試合に出場して主力になると、2023年には71試合、2024年は108試合、2025年は104試合に出場し、DeNAの正捕手として活躍。今季もここまで24試合にスタメン出場していた。

10日に甲子園球場で行われた阪神戦も「5番・捕手」でフル出場していただけに「山本祐大出していいんですか？」「横浜の正捕手ちゃうん？」「めちゃくちゃ正捕手じゃん何してくれてんの」「嘘だよね？」「気持ちの整理つかん」と衝撃が広がっている。

また東克樹投手とは2023年に最優秀バッテリー賞に輝くなど名コンビで知られ、昨季全試合、今季もここまで登板全試合でバッテリーを組んでいた。この日横浜スタジアムで行われる中日戦の予告先発は東とあって「今日は東投手の相棒は誰になるの？」「東先発の日に山本祐大トレードは衝撃的」「よりによって東が先発するって日に山本祐大がチームを去るとは」「というかまず今日の先発が山本祐大の相方の東やんという」と心配する声もあった。（Full-Count編集部）