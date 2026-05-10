[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](スタディオン・フェイエノールト)※23:45開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン・ベレンロイターDF 4 渡辺剛DF 18 ゲルノト・トラウナーDF 20 M. DeijlDF 30 ジョーダン・ロトンバMF 10 ルシアーノ・バレンテMF 15 ジョーダン・ボスMF 23 アニス・ハジ・ムーサMF 24 タイス・クラーイエベルトMF 28 ウサマ・タルガリンFW 9 上田綺世控えGK 13 シュテファン・ベンダ