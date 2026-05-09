きらびやかでかわいらしいロリータファッション。特別な自分自身を味わえる反面、さまざまなリスクも付きまとうようです。プードルさんの作品『好きな服で出かけた日のこと』では、ロリータファッションが趣味の作者の実体験が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1.4万いいねを集めました。【漫画】『好きな服で出かけた日のこと』1（全編を読む）ある日、作者はロリータファッションで自宅近くを歩いていまし