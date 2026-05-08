俳優の有村架純さん（33）、石田ひかりさん（53）、姫野花春さん（16）がトリプル主演する映画『さとこはいつも』（9月18日公開予定）のティザービジュアルが公開され、3人がコメントを寄せました。本作は、沖田修一監督のオリジナル新作映画で、年齢も育った環境も異なる3人の「さとこ」を描いた物語。公開されたティザービジュアルの左上には、“人は誰でも一冊なら、自分の本が書けるんだって”のキャッチコピーが添えられ、三