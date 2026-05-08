高校入学祝いは「16万円」近い“iPhone Air”がいいと譲らない娘…家計も苦しいので多少は安価な“iPhone 17e”を代案に交渉中。でも正直、何が違うの？ 最新モデルを「分割プラン」や「格安SIM・サブブランド」などでお得に使える方法も紹介

「iPhone Air」は薄型・軽量設計や高性能チップ、高品質ディスプレイを特徴とするモデルです。チップ性能は高く幅広い用途に対応できますが、使い方によって選び方が変わります。Proモデルなどと比べると、撮影機能の構成に違いがあるようです。

「iPhone 17e」は「iPhone Air」と比較して、本体素材やディスプレイ性能、カメラ性能が簡略化されており、価格を抑えつつも、基本的な操作・アプリ利用・写真撮影を重視するユーザー向けの設計となっています。

この2機種で比較する場合、価格重視なら「iPhone 17e」、性能・軽さ・先進機能重視なら「iPhone Air」といえるでしょう。

ただし、一部ITメディアによる検証では、「iPhone Air」は3Dグラフィックのベンチマークによる「発熱」が他モデルより大きかったともいわれており、例えばゲーミング用途などには最適とは言い難い可能性もあります。

「iPhone Air」は高機能モデルではありますが、お子さんが使いたい用途に合っているか、よく検討する必要があるでしょう。



「キャリア各社の分割プラン」を利用すれば「月額1円～数百円」程度に収まる!?

「大手キャリア」では端末代金を分割し、一定期間後の返却を条件に「実質負担額」を抑えるプログラムが提供されています。この「残価設定型プログラム」では、端末価格の一部を最終回支払いに据えることで月額負担を軽減可能です。こういったプログラムや割引適用により、条件次第では「月々1円～数百円程度」に抑えられるケースもあります。

ただし、途中解約・端末未返却・故障時には追加費用が発生する可能性があるほか、1円～数百円はあくまで「端末代金」についてであり、別途高額な通信プランへの加入が必要なケースもあるため、初期費用は安くても、ランニングコストはかさむ可能性が残るでしょう。



ランニングコストを抑えて、より低廉な料金プランで利用したい場合、SIMフリーの端末を購入し、自身で「格安SIM」や「大手キャリアのサブブランドSIM」を用意する方法もあります。

いわゆる「格安SIM」とは、MVNOと呼ばれる、MNO（大手キャリア）の回線を間借りした回線契約です。これに対して、auの「UQモバイル」やソフトバンクの「ワイモバイル」など、自社回線を利用するものは「サブブランド」と呼ばれます。

いずれも、月額料金が抑えられている傾向にあることから、大手キャリアでの契約が高いと感じる場合はこのような方法も選択肢に入るでしょう。



まとめ

「iPhone Air」は薄型・軽量設計や高性能チップ、高品質ディスプレイを特徴とする上位モデルです。

一方で「iPhone 17e」は「iPhone Air」と比較して、本体素材やディスプレイ性能、カメラ性能が簡略化されており、価格を抑えつつも、基本的な操作・アプリ利用・写真撮影を重視するユーザー向けの設計となっています。この2機種で比較する場合、価格重視なら「iPhone 17e」、性能・軽さ・先進機能重視なら「iPhone Air」といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー