山形県内ではクマの目撃が相次いでいます。けさ米沢市では川沿いでクマが１頭目撃され、市が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】米沢市で成獣のクマ1頭目撃朝日町では山菜採り中の男性がクマに襲われ大ケガ県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 米沢市によりますときょう午前７時半すぎ、米沢市三沢でクマが目撃されました。クマは体長８０センチほどの成獣１頭でした。 場所は米沢病院から北東におよそ１キロの距離にあ