ホワイトハウスの大統領執務室で行われた会合で演説するトランプ氏＝5日/Evan Vucci/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は7日、ホルムズ海峡を通過中の米海軍駆逐艦3隻を狙ったイランの攻撃者を米軍が撃破したと述べ、イランが早急に合意に署名しなければ「より一層激しく、暴力的に叩（たた）きのめす」と警告した。

トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で「米国の世界クラスの駆逐艦は攻撃を受けながらも、ごく順調にホルムズ海峡を通過した。駆逐艦3隻に被害はなかったが、イランの攻撃者には甚大な損害を与えた」と記した。

そのうえで「攻撃してきた者は多数の小型艇とともに完全に破壊された。小型艇は機能不全に陥ったイラン海軍の代わりに使用されているものだ」と指摘した。

「我々の駆逐艦に向けてミサイルが発射されたが、いとも簡単に迎撃された。同様にドローン（無人機）も飛来したが、空中で焼き尽くされた」「まるで蝶が自らの墓へ落ちていくようにして、実に美しく海へと落ちていった！」としている。

トランプ氏はイランに対し、緊張をこれ以上エスカレートさせないよう警告。「もし核兵器を使う機会があれば、イランは間違いなくそうするだろう。だが、その機会は決して訪れない。もしイランが早急に『合意』に署名しなければ、我々はきょう再び彼らを打ちのめしたように、より一層激しく、暴力的に叩きのめすことになるだろう！」と記した。

トランプ氏の投稿に先立ち米中央軍は、ホルムズ海峡を通過中の米軍艦艇に「いわれのない」ミサイル攻撃やドローン、小型艇による攻撃を行ったイランの軍事施設を叩いたと発表していた。