フジテレビ系バラエティ番組『ホンマでっか!?TV』(毎週水曜21:00〜)が6日放送され、1年で最も紫外線が強くなる5月のシミ・シワ・老化予防について紹介された。SNSでは、「日焼け止めはPA++++と、4つ+があるのを選んだ方がいいそうです」など番組で得た情報を再発信する投稿のほか、同番組でEXIT・りんたろー。の第二子が誕生したというサプライズ情報もあり、「おめでとう!」の声であふれている。(左から)EXITのりんたろー。、岩田