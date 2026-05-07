俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送される。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長の視点から兄・秀吉との絆と天下統一への道を描く本作。新たな局面を迎える物語に加え、浜辺美波演じる寧々の再登場にも「楽しみ」「雰囲気が変わってる」と注目が集まっている。【次回予告】再登場確定！ネットがざわついた本作は2025年の大河ドラマ第65作。脚