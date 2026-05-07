『豊臣兄弟！』次回予告にネットざわつく「雰囲気が…」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第18回「羽柴兄弟！」が、10日に放送される。戦国時代のど真ん中を舞台に、豊臣秀長の視点から兄・秀吉との絆と天下統一への道を描く本作。新たな局面を迎える物語に加え、浜辺美波演じる寧々の再登場にも「楽しみ」「雰囲気が変わってる」と注目が集まっている。
【次回予告】再登場確定！ネットがざわついた
本作は2025年の大河ドラマ第65作。脚本は『おちょやん』などを手がけた八津弘幸氏によるオリジナルで、“天下一の補佐役”と称された豊臣秀長の生涯を軸に、兄・秀吉との奇跡の下克上を描く。秀吉役は池松壮亮が務める。
第18回では、秀吉が織田家家老に昇格し、北近江を拝領。長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎こと秀長とともに羽柴姓を名乗る。城下の統治を任された秀長だが人手不足に苦しみ、竹中半兵衛から子飼いの家臣を増やすよう助言を受ける。有能な人材を求めて選抜試験を実施すると、多くの志願者が集まり、石田三成や藤堂高虎ら個性的な若者たちが最終選考に残る展開となる。
さらに注目されるのが、浜辺美波演じる寧々の再登場だ。第13回（4月5日）以来、5週ぶりの登場となり、予告映像では髪形が変化した姿も確認できる。のちに“北政所”と称される存在へとつながる変化の兆しを感じさせ、“戦国のファーストレディー”への第一歩を印象づける描写となりそうだ。
直前の第17回では、織田信長による浅井・朝倉攻め再開と、それに翻弄される人々の姿が描かれた。物語が大きく動く中で、兄弟がどのように勢力を拡大していくのか。若き才能の登場と寧々の変化が交差する第18回は、今後の展開を占う重要な回となりそうだ。
【次回予告】再登場確定！ネットがざわついた
本作は2025年の大河ドラマ第65作。脚本は『おちょやん』などを手がけた八津弘幸氏によるオリジナルで、“天下一の補佐役”と称された豊臣秀長の生涯を軸に、兄・秀吉との奇跡の下克上を描く。秀吉役は池松壮亮が務める。
さらに注目されるのが、浜辺美波演じる寧々の再登場だ。第13回（4月5日）以来、5週ぶりの登場となり、予告映像では髪形が変化した姿も確認できる。のちに“北政所”と称される存在へとつながる変化の兆しを感じさせ、“戦国のファーストレディー”への第一歩を印象づける描写となりそうだ。
直前の第17回では、織田信長による浅井・朝倉攻め再開と、それに翻弄される人々の姿が描かれた。物語が大きく動く中で、兄弟がどのように勢力を拡大していくのか。若き才能の登場と寧々の変化が交差する第18回は、今後の展開を占う重要な回となりそうだ。