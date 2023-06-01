【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は6日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラを標的に首都ベイルートを攻撃したと発表した。ベイルートへの攻撃は4月17日のレバノンでの停戦発効後初めて。ヒズボラもイスラエルへの攻撃を続けており、停戦合意が揺らいでいる。ネタニヤフ氏は声明で、標的はヒズボラ精鋭部隊の司令官だったとした。イスラエル国民の安全を守るため「今後も行動を取る」とし、攻撃を続行する構えを