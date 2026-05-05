ジェニファー・ローレンスが主演を務める映画『DIE MY LOVE／ダイ・マイ・ラブ』が、6月12日より全国公開。場面写真が公開された。【写真】ジェニファー・ローレンスが怪演追い詰められていく主人公グレース本作は、第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門はじめ、第83回ゴールデングローブ賞ドラマ部門主演女優賞にノミネートされ、世界各国の映画賞を席巻した。本作ではプロデューサーとしても参加するジェニファー