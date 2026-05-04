5月1日、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。将来の夢を宣言するも、世間からはツッコミが続出している。かねてから、「都知事になりたい」と語ってきた蘭丸。この日の放送でも、MCのハライチ・澤部佑から「蘭丸くん自身も、都知事になりたいんだよね」と話を振られ、「そうですね、都知事になりたいです」と宣言した。小学生時代に『朝日小学生新聞』を愛読していたことを明かし、「