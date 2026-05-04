オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、4日、アルバニージー首相と首脳会談を行い、経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。高市総理：今後もアンソニーとともに日豪関係の新たな歴史を紡ぎ、同志国連携の更なる地平を切り開いてまいります。アンソニー、ありがとう。両首脳が発表した経済安全保障協力の共同宣言は、中国を念頭に「特に重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明する」としています。そして、レア