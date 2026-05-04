4年以上に渡ってロシアによる軍事侵攻が続くウクライナを支援しようと、3日夜、チャリティーコンサートが開かれました。広島市のホールで演奏したのは、ウクライナ出身の母を持つ平石英心さんです。戦禍にあるウクライナを支援しようと、友人の岡野さんと広島県内各地や東京などでチャリティーコンサートを開いています。およそ160人の観客に平和への思いを込めた音楽を届けました。■ウクライナ出