カバンやポーチに付けて持ち歩きたくなる、キュートなマスコットが【ガチャ】に登場！ 個性豊かなキャラクターたちが揃っており、思わずすべて集めたくなりそうな魅力が詰まっています。今回は、毎日のちょっとしたお出かけに癒やしをくれる、ぬいぐるみが好きな人にオススメの「マスコットチャーム」をご紹介します。 集めてコンプしたくなる！「ICCHI ファッションカラビナマスコットチャーム」