この可愛さ、たまらーーーん♡【ガチャ】ぬいファン必見♡「マスコットチャーム」

カバンやポーチに付けて持ち歩きたくなる、キュートなマスコットが【ガチャ】に登場！ 個性豊かなキャラクターたちが揃っており、思わずすべて集めたくなりそうな魅力が詰まっています。今回は、毎日のちょっとしたお出かけに癒やしをくれる、ぬいぐるみが好きな人にオススメの「マスコットチャーム」をご紹介します。

集めてコンプしたくなる！「ICCHI ファッションカラビナマスコットチャーム」

くすみカラーの柔らかなデザインが目を引く、カラビナ付きのマスコットチャームです。リュックやトートバッグなど、お出かけ用のバッグに手軽に付け替えられるのがポイント。デザインを手がけたのは、ぬいぐるみ作家の「ICCHI」さんとのこと。ガチャのお店を複数巡ってでも全種類をコンプリートしたくなりそうな愛らしさです。

手繋ぎポーズが愛らしい「mojojojoのふわふわマスコット」

思わず触れたくなりそうな「mojojojoのぬいぐるみマスコット」。お気に入りのキャラクターをバッグに付けて一緒にお出かけすれば、いつもの外出がさらに楽しくなりそうです。コンプリートして、写真のように仲間同士で手を繋いでいるようなポーズで並べるのも◎ 見ているだけでほっこりとした気持ちにさせてくれそうです。

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writer：内山 友里