低気圧が発達しながら北海道付近に進み、前線が西日本から北日本を通過する見込みです。明け方にかけて雨の降る所が多く、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。■全国の4日（月・みどりの日）の天気日中は、西・東日本の太平洋側では日差しが戻りますが、北海道や日本海側では、午後も雨が降りやすく、傘が手放せない天気となりそうです。また、北海道ではオホーツク海側を中心に雪が降り、積もる所もありそうです。車の運転は