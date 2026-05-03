凝ったヘアアレンジをしなくても整って見えるボブヘア。ずっとボブヘアをキープしている人は、もしかして、ちょっと“昭和っぽく”なっているかもしれません。レイヤーで動きを出したり、カラーで工夫したりすることで、今の自分にも似合うスタイルチェンジを叶えてみませんか？ 今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代が気になりがちな白髪も自然にぼかしつつ、垢抜けた印象を目