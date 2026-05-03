それ「昭和ボブ」かも！？【40・50代】が即こなれる♡「白髪ぼかしボブ」

凝ったヘアアレンジをしなくても整って見えるボブヘア。ずっとボブヘアをキープしている人は、もしかして、ちょっと“昭和っぽく”なっているかもしれません。レイヤーで動きを出したり、カラーで工夫したりすることで、今の自分にも似合うスタイルチェンジを叶えてみませんか？ 今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代が気になりがちな白髪も自然にぼかしつつ、垢抜けた印象を目指せる「白髪ぼかしボブ」をご紹介します。

洗練ベージュで白髪をぼかす

@mabashi_hairさんが「大人女性に大人気」と紹介しているのは、まろやかで明るめのベージュ系カラーを採用して、さり気なく白髪をカバーしたレイヤーボブ。ベースの毛先を外ハネに整えてトップを内側にワンカールさせることで、全体にナチュラルな動きを演出しています。洗練されたベージュ系のカラーは、白髪が伸びてきても馴染みやすい色味で、大人の垢抜けも叶えてくれるはず。

ころんと丸い爽やかなミニボブ

襟足ぎりぎりまで短くカットしたミニボブに、ダークトーンながら柔らかな印象のカラーリングを合わせたスタイルは、これからの季節にもぴったり。@sakosakosakosakoさん曰く「オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュ」、「白髪とハイライトを自然に馴染ませています」とのこと。ベースのグレージュに溶け込むようなナチュラルなハイライトを入れた白髪ぼかしボブは、派手すぎないオシャレを楽しみたい人にフィットしそうです。

白髪ぼかしハイライトで垢抜け

短めでも女性らしさを大切にしたい人は、丸みを意識したショートボブがおすすめです。やや明るめのブラウン系カラーをベースに、極細のベージュ系ハイライトをたっぷり施した仕上がりは、白髪が伸びてきても自然になじみやすいはず。黒っぽく白髪を塗りつぶしてしまうより、ヘアデザインの一部として取り込むことで、今っぽく垢抜けた雰囲気を楽しめるようになるはずです。

明るめベージュで大胆イメチェン

思い切ったイメチェンを計画しているなら、毛先をプツッと切りそろえたレイヤーボブに、明るめのベージュを合わせた抜け感のあるヘアスタイルをリコメンド。明るめのベージュ系のカラーリングでベースをつくり、さらにトーンアップさせた極細ハイライトを重ねて、白髪をぼかしつつ華やかな仕上がりに。髪全体がパッと明るく見えるため、ぐっと若々しい印象を手に入れられるかも。

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※こちらの記事では@mabashi_hair様、@sakosakosakosako様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里