【東京首都圏】荒れた天気 雨と強まる「風」に注意 前線を伴った「低気圧」が日本海を東北東へ進み、４日（月）昼前にかけて低気圧からのびる寒冷前線が関東地方を通過する見込みです。 （東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨・長野） 雨風シミュレーション3日（日）4日（月） 雨が降る前から、関東地方では南風が強まるでしょう。蒸し蒸しと感じそうです。 ゴールデンウィーク後半の天気予