プレミアリーグ第35節、アーセナルとフラムの一戦が行われた。ルイス・スケリーを中盤に起用して臨んだアーセナルは、トロサールがいきなりきわどいシュートを放つなどボールを支配してゲームをスタートする。9分にはさっそく先制点を奪取。右サイドをサカが突破し中にクロス。中央でギェケレシュがワンタッチしゴールに流し込んだ。フラムはベルゲを欠いたこともあるのか後手を踏むシーンが多く、アーセナルペースの時間が続く。2