長谷川博己の魅力にトリコになる映画「セカンドバージン」 「俳優・長谷川博己の沼にハマったきっかけは？」そう聞かれたら、あなたはどんな物語を思い浮かべるだろう。「鈴木先生」(テレビ東京系)、「MOZU」(TBS系)、映画「シン・ゴジラ」、NHK大河ドラマ「麒麟がくる」、連続テレビ小説「まんぷく」、「アンチヒーロー」(TBS系)...枚挙にいとまがないほど、長谷川の出演作は多彩だ。けれど、彗星のごとく現れ、またたく間に