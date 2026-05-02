[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](JFEス)※12:55開始主審:谷本涼<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 52 濱田太郎DF 6 大森博DF 43 鈴木喜丈DF 48 立田悠悟MF 7 竹内涼MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 40 河野孝汰MF 41 宮本英治MF 88 山根永遠FW 99 ルカオ控えGK 77 川浪吾郎DF 26 本山遥MF 5 小倉幸成MF 8 江坂任MF 17 末吉塁MF 45 ブラウンノア賢信MF 66 西川潤FW 9 レオ・ガウショFW 22 一美和成監督木山隆之[サン