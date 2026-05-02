岡山vs広島 スタメン発表
[5.2 J1百年構想リーグ WEST第14節](JFEス)
※12:55開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 7 竹内涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 40 河野孝汰
MF 41 宮本英治
MF 88 山根永遠
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 26 本山遥
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 17 末吉塁
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 22 一美和成
監督
木山隆之
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 41 前田直輝
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
監督
バルトシュ・ガウル
※12:55開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 7 竹内涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 40 河野孝汰
MF 41 宮本英治
MF 88 山根永遠
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 26 本山遥
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 17 末吉塁
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 22 一美和成
監督
木山隆之
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 41 前田直輝
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
MF 25 茶島雄介
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
監督
バルトシュ・ガウル