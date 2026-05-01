◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の船迫大雅投手が６回１死満塁から２番手で登板し、押し出し四球で１点は失ったものの、最少失点で切り抜けた。５―２の６回。先発・田中将が安打や四球で１死満塁としたところで阿部監督がマウンドへ。２番手でマウンドに上がった船迫は、代打・前川には押し出しの四球を与えたが、２番・福島を二ゴロ併殺。最少失点で切り抜けた。これには、田中将も声をあげながら拍手