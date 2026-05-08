「宇宙物理学者×車いすラグビー」という異色の設定と、豪華キャストが話題のドラマ『ＧＩＦＴ』（TBS系）。これまでにないリアリティを追求したパラスポーツ・人間ドラマはいかにして生まれたのか。企画・原案・演出の平野俊一監督を直撃し、車いすラグビーとの出会いや作品に込めた熱い思い、撮影の舞台裏を詳しく聞いた。企画をつなぎ止めた一枚のチラシ『ＧＩＦＴ』は、原作なしの完全オリジナル作品として、ゼロから練り上げ