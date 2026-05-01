マイナビは4月30日、「中途採用・転職活動の定点調査」の結果を発表した。調査は2026年4月1日〜7日、全国の経営者・役員または会社員で中途採用業務を担当している849名と、20〜50代の正社員で前月に転職活動を行った人および今後3か月以内に転職活動を行う予定の人1,354名を対象にインターネットで行われた。○企業の中途採用活動実施率2026年3月の企業の中途採用活動実施率は43.6%。前月比1.1pt増、前年同月比1.9pt増であった。2