１日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比９４円高の５万９３７９円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は、政府・日銀による為替介入で１ドル＝１５７円００銭前後と前日夕方に比べ大幅な円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS