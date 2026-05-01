東京・福生市で44歳の男が高校生（17）を金づちのようなもので殺害しようとしたとして指名手配された事件で、男の母親は「名乗り出てきたらいいのに」と話しました。高林輝行容疑者（44）はおととい午前7時すぎ、福生市の路上で男子高校生（17）に対し、金づちのようなもので顔面を殺意を持って複数回殴打した疑いがもたれていて、警視庁から指名手配されています。高林容疑者の母親「私は（息子に電話を）入れたけど着信拒否と出