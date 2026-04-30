モデルでタレントの谷まりあさんは4月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開しました。【写真】谷まりあの美脚「めちゃくちゃお姉さん可愛い」谷さんは「春の京都にロンシャンとともに旅をさせて頂きました」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いミニワンピースを着用した姿です。細く長い脚があらわになっており、その美しさに目を奪われます。またワンピースは背中が開いたデザインで、3、4枚目で美し