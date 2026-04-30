ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は5月7日から、「南イタリア横断フェア ”シチリア編”」を開催する。ジョリーパスタでは、4月から「南イタリア横断フェア」を開催している。5月は、地中海に囲まれた“シチリア”をテーマに、新商品3品を期間限定で販売する。今回は、レモン風味の爽やかなクリームチーズをトッピングした「レモンクリームチーズとスモークサーモンのカルボナーラ」と、ミルクの優しい甘さ