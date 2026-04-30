＜中日クラウンズ初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今季国内初登場となった石川遼は3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・49位タイ発進となった。ティショットでは前の試合から投入しているキャロウェイの『クアンタム ミニドライバー』を多用。1Wで攻めるよりはセーフティに、UTで刻むよりはアグレッシブにと、いいとこ取りの戦略だったが、ビッグスコアには繋がらなかっ