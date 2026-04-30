“ミニドラ”多用の石川遼は49位発進 2打目以降が乱調でスーパーパーセーブも「きょうはこれで良かった」
＜中日クラウンズ 初日◇30日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞今季国内初登場となった石川遼は3バーディ・3ボギーの「70」で回り、イーブンパー・49位タイ発進となった。ティショットでは前の試合から投入しているキャロウェイの『クアンタム ミニドライバー』を多用。1Wで攻めるよりはセーフティに、UTで刻むよりはアグレッシブにと、いいとこ取りの戦略だったが、ビッグスコアには繋がらなかった。
【写真】”ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
「3UTで刻んでいたホールでミニドラを使ったり、今までよりアグレッシブにプレーできたかなと思います」。例えば、残り100ヤードか、残り50ヤード、それぞれがラフに行く確率を考えて天秤にかけた結果、パー3を除いた14ホールのうち、ミニドラでのティショットが9回を数えた。ミニドラを使ったホール限るとフェアウエーキープ率は55.6％。ある程度、ラフに行くことは想定内だったが、初日は2打目以降に苦戦した。「3番で左のバンカーに入れたり、最後の9番もフェアウェイからダフって。6番はバンカーからトップしてとんでもないとこに行ってしまった」。6番パー4の2打目はグリーンを大きくオーバー。それでも「打ったことがないぐらいの左足下がりで、何クッションだったかも分からない」と振り返る3打目を9Iで寄せてパーセーブ。ピンチをしのぐショートゲームがスコアメークの生命線だった。雨の中、午前7時30分と早いスタートだったが、今季国内初戦の石川の組には多くのギャラリーがついた。「楽しかったし、緊張感もありました。ギャラリーはコーン・フェリーツアーの1000倍ぐらい。予選を通って上位にいれば、18番は盛り上がっていますけど、普段はホントに１人ぐらいですから（笑）」。アルゼンチンでは同組の地元選手を応援する大ギャラリーがついたことがあったが、久々に自身のファンに囲まれてのプレーとなった。「絶好調ではなかったですけど、こういう日にイーブンパーで回れた。一打、一打が繋がってこのスコア。きょうはこれで良かったととらえて、明日に繋がるプレーだったという気持ちでいます」。2日目以降はスーパーセーブではなく、バーディラッシュでギャラリーを沸かせたい。（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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