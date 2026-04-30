Francfranc（フランフラン）が30日、公式サイトを更新。SNS上に“なりすまし”がいると注意を呼び掛けた。【画像】フランフラン、巧みな“なりすまし”説明（全文）発表で「重要なお知らせ」として、「SNS上における当社を装った不信なDM・アカウントにご注意ください」と書き出した。「このたび、Instagram等のSNS上において、当社名をかたる第三者から、PR案件に関する不審な連絡が届いているとのご報告を複数いただいてお