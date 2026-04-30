Francfranc（フランフラン）、“なりすまし”注意喚起 高額な報酬→LINE等やり取り誘導「一切関係ございません」
Francfranc（フランフラン）が30日、公式サイトを更新。SNS上に“なりすまし”がいると注意を呼び掛けた。
【画像】フランフラン、巧みな“なりすまし”説明（全文）
発表で「重要なお知らせ」として、「SNS上における当社を装った不信なDM・アカウントにご注意ください」と書き出した。
「このたび、Instagram等のSNS上において、当社名をかたる第三者から、PR案件に関する不審な連絡が届いているとのご報告を複数いただいております」とし、「確認されている内容としては、高額な報酬を提示したうえで、LINE等でのやり取りへ誘導するものがございます」と説明した。
続けて「当社にて確認したところ、当社および当社関係者・関係代理店がこのような勧誘を行っている事実はございません」ときっぱり否定。「これらの連絡は当社とは一切関係ございませんのでご注意ください」と呼びかけた。
また「お客様におかれましては、不審なDMやアカウントからの連絡、高額な報酬提示、LINE等の外部サービスへの誘導があった場合には、返信やURLのクリック、個人情報の入力、金銭の提供等は行わないよう十分にご注意ください」と注意喚起した。
【画像】フランフラン、巧みな“なりすまし”説明（全文）
発表で「重要なお知らせ」として、「SNS上における当社を装った不信なDM・アカウントにご注意ください」と書き出した。
「このたび、Instagram等のSNS上において、当社名をかたる第三者から、PR案件に関する不審な連絡が届いているとのご報告を複数いただいております」とし、「確認されている内容としては、高額な報酬を提示したうえで、LINE等でのやり取りへ誘導するものがございます」と説明した。
また「お客様におかれましては、不審なDMやアカウントからの連絡、高額な報酬提示、LINE等の外部サービスへの誘導があった場合には、返信やURLのクリック、個人情報の入力、金銭の提供等は行わないよう十分にご注意ください」と注意喚起した。