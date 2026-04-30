一瞬にして笑顔が消えてしまった柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で69万4000回再生を突破し、「分かりやすすぎて可愛い」「たぶん中に人が入ってる」「ゲッソリしてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ニコニコの犬に『明日、病院』と伝えた結果→笑顔が消えて…わかりやす過ぎる『表情』】 笑顔が消えた柴犬さん TikTokアカウント「shiba_suki」の投稿主さ