IBMが小型言語モデルの「Granite 4.1」を2026年4月30日に発表しました。Granite 4.1は学習データの品質を向上させることで同規模モデルと比べて高い性能を実現したとのこと。また、視覚言語モデルの「Granite Vision 4.1」、音声文字起こしモデルの「Granite Speech 4.1」、安全評価モデルの「Granite Guardian 4.1」も公開されています。Granite | IBMhttps://www.ibm.com/graniteIntroducing the IBM Granite 4.1 family of mode