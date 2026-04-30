韓国の女子プロゴルファー、アン・ソヒョンがグラマラスさ際立つ美貌でファンを魅了している。【写真】童顔+グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻ボディアン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「軽く打つだけで渡欧区に飛ぶキャンディボール」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、自身のスポンサー企業であるゴルフボールブランド「VOLVIK」のボールを手に微笑みを見せるアン・ソヒョンが写