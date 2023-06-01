◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人の竹丸和幸投手（２４）が６回２失点の好投で、両リーグトップタイの４勝目を挙げた。４月までに４勝は、球団新人では１５年の高木勇人以来、左腕では初の快挙だ。２点を先制した２回１死二、三塁では、竹丸がセーフティースクイズ。三塁走者の平山功太内野手（２２）が巧みに捕手のタッチをかいくぐる「神の手」生還を披露した。救援陣も無失点でつなぎ、ゴール