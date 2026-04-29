元WBO世界スーパーフェザー級王者でプロモーターの伊藤雅雪氏（35）が、元WBA世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏（46）をゲストにYouTube「TreasureBoxingPromotion」を更新。5月2日の世紀の一戦について語った。井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世界スーパーバンタム級4団体統一王座をかけたスーパーマッチ。東京ドームは超満員になり、ペーパービューは売れまくっている。内山氏は「こんな盛り上がり（ボク