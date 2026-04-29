【モデルプレス＝2026/04/29】Snow Manの渡辺翔太が、ブランドアンバサダーを務めるトッズのポップアップイベントに来場した。【写真】スノメンバー、爽やかジャケットコーデで伊勢丹新宿店降臨◆渡辺翔太、ブルーのアイテムでアクセント4月29日より伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は『イタリアのバカンス』のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクル