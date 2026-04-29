「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）人気女子選手の平田樹はリトゥ・フォガットと対戦し、３回一本勝ちで復活勝利を飾った。気合のコーンロー姿で登場した平田。１回は慎重な立ち上がり。終盤にフォガットにバックをとられる場面もあったが、最後は上になり、打撃を浴びせた。２回は２分過ぎに組みにいって、グラウンド戦でバックをとると、そのまま首を狙いながら試合をコントロール。その後は上になり