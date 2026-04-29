「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（２９日、有明アリーナ）

人気女子選手の平田樹はリトゥ・フォガットと対戦し、３回一本勝ちで復活勝利を飾った。

気合のコーンロー姿で登場した平田。１回は慎重な立ち上がり。終盤にフォガットにバックをとられる場面もあったが、最後は上になり、打撃を浴びせた。２回は２分過ぎに組みにいって、グラウンド戦でバックをとると、そのまま首を狙いながら試合をコントロール。その後は上になり、拳を浴びせていった。

しかし、３回はフォガットが一気に組みにきて、バックをとられたが、うまく体を入れ替えて、上になると、マウント攻撃から、最後はリアネイキッドチョークでタップを奪った。マットを叩いて歓喜を雄たけびをあげた。「もっと早くやる予定だったんですけど、緊張したし、びくびくした。最後はやるしかないと。前の自分を取り戻したい気持ちもあったし、もっと先に進みたい」と、語った。チャトリＣＥＯから４５０万円のボーナスが与えられた。

前日計量がフォガットが体重超過。平田陣営との交渉で５３・２５キロでのキャッチウエイトでの試合で合意した。

平田は１９年からＯＮＥに参戦。２３年から４連敗を喫したが、昨年８月に３年ぶりの勝利を挙げた。しかし、同１１月の日本大会で澤田千優に敗れていた。