古川琴音主演の6月1日スタートの夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）より、キービジュアルが解禁。併せて、中村蒼、伊藤万理華らの新キャストが発表された。【写真】夜ドラ『ミッドナイトタクシー』ミステリアスなタクシードライバー・象子（古川琴音）本作は昨年の向田邦子賞を史上最年少で受賞した脚本家・兵藤るりによるオリジナル作。雨上がりの空気のようにすがすがしく、触れればこぼれ落