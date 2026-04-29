俳優の高畑淳子が、下積み時代のアルバイト経験を明かした。【映像】アルバイト時代の高畑淳子高畑は、4月28日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。1976年に俳優活動をはじめ、劇団青年座の看板女優となった高畑は今年で50周年。しかし、活動が始まったころは生活のために様々なアルバイトを経験したという。「もう、アルバイトの毎日です。もういろんなことやりました」と話す高畑は、「例えばどういう？」と黒